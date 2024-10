Sessione di laurea particolare quella dello scorso 15 ottobre per il corso di laurea Unicam in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali" molto particolare.

I neo dottori Chiara Visentin e Alessandro Bordi e la neo dottoressa Giada Strappaveccia, infatti, durante il loro percorso di studi sono tutti risultati vincitori di una Borsa di Approfondimento.

Questa tipologia di Borsa di Studio rappresenta uno dei punti di forza del corso in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali" che può essere erogata a studenti iscritti ad Unicam già durante il loro primo ciclo di studi triennali, li inserisce nel mondo del lavoro in quanto si richiede ai vincitori di svolgere un'attività professionale legata ad esempio ad una parte di una ricerca già in atto, o ad una competenza specifica richiesta da privati, all'ideazione di attività specifiche richieste da Scuole e/o aziende e consente ai vincitori di acquisire un utile titolo da inserire nel loro curriculum vitae e permette di percepire un piccolo contributo in danaro per la loro attività.

L'altro punto di forza del corso è rappresentato dal fatto che Unicam è gestore e proprietario della Riserva Naturale Montagna di Torricchio, un laboratorio a cielo aperto in cui le studentesse e gli studenti svolgono moltissime attività in campo.

Chiara Visentin ha vinto la Borsa di approfondimento dal titolo "Censimento degli insetti impollinatori e analisi dei network di impollinazione nella riserva Naturale Montagna di Torricchio" in seno al Progetto LIFE Bee-Adapt di cui è responsabile il prof.

Andrea Catorci. Sotto la responsabilità dello stesso docente, Giada Strappaveccia ha lavorato ad un progetto dal titolo "Studio propedeutico alla compensazione delle emissioni di CO2" nell'ambito di una collaborazione con una ditta di recupero e riuso di materiali di lavorazione della plastica.

Alessandro Bordi è invece risultato vincitore della Borsa legata al "Progetto ECO Cariverona" (Ecosistemi di Comunità=Opportunità) per la riqualificazione dell'Area verde urbana Cesanella a Senigallia, la cui responsabile è la prof.ssa Paola Scocco.

"Sono estremamente soddisfatto della mia esperienza grazie alla presenza di docenti preparati e sempre disponibili per qualsiasi problematica da risolvere. Reputo utile l'esperienza della Borsa di approfondimento per la mia crescita personale nell'approccio al mondo del lavoro e poiché mi ha aiutato a capire come si lavora in un team, requisito importantissimo nel mondo odierno". "In questi tre anni mi sono trovata benissimo.

La complicità con i miei colleghi, i legami unici creati con i professori, che hanno condiviso con noi studenti le loro conoscenze e ci hanno costantemente stimolato a migliorare e a pensare in modo critico, sicuramente hanno aiutato a rendere speciali questi anni di formazione. Avere come sfondo i paesaggi di Camerino ha contribuito al nostro stare bene" le impressioni a caldo dei neo-dottori sul loro percorso in Unicam.

Il corso di laurea in "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali" prepara tecnici ambientali con due distinti profili professionali: il Tecnico in gestione e valorizzazione delle risorse naturali che abbina ad una solida preparazione di base, in zoologia, botanica ed ecologia, una forte acquisizione di capacità pratiche legate a rilevamento in campo e analisi dei dati e finalizzate alla gestione sostenibile degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità; Il Tecnico della sostenibilità ambientale delle produzioni e green economy è una figura che affronta le nuove sfide ambientali legate alla green economy, all'economia circolare a alla sostenibilità ambientali dei processi produttivi.



