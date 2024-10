Al via festival del cinema indipendente Cineoff ad Ancona e Jesi

Cineoff, festival-concorso del cinema indipendente dedicato alla scoperta di nuovi talenti, sbarca ad Ancona per la sua quinta edizione e condivide con Jesi dal 23 al 29 ottobre un fitto programma di eventi tra proiezioni, incontri, e momenti di formazione anche con le scuole.

Illustrato oggi in un incontro stampa dagli assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini e Daniele Berardinelli, assieme al direttore della Fondazione Marche Cultura e responsabile di Marche Film Commission, Francesco Gesualdi e all'assessore al Turismo del Comune di Jesi, Alessandro Tesei, il progetto intende non solo lanciare opere e artisti normalmente esclusi dalla grande distribuzione, ma servirsi del cinema per promuovere il territorio che lo ospita e lo produce. Sotto la direzione artistica di Elena Casaccia e Claudio Pauri per l'organizzazione dell'associazione culturale Eclettica e della casa di produzione Guasco, (guidata dalla stessa Casaccia) e della sua consociata Noodles, mette in cartellone una trentina di proiezioni, grazie all'appoggio di Regione Marche, Cna Cinema e Audiovisivo Marche e alla Cisl. Tra queste 17, tra cortometraggi, documentari e film sono state selezionate da una giuria qualificata tra 200 opere arrivate da tutto il mondo, e nove saranno premiate con somme in danaro e trofei in base alle diverse categorie.

Il 27 inoltre al Ridotto delle Muse di Ancona ci sarà l'incontro con gli attori Andrea Muzzi e Carlotta Natoli intitolato Elogio della sconfitta: dalla vita al cinema, seguito dal film di Muzzi 'All'alba perderò'. miglior lungometraggio Cineoff 2021. Il cartellone Jesino sarà ospitato al Teatro Studio Valeria Moriconi e prevede proiezioni di pellicole in concorso e fuori concorso con annesse premiazioni assieme ad incontri con gli autori tra cui quelli del film inchiesta di Paolo D'Ambrosio e Giulia Innocenzi 'Food for profit' sui legami tra le lobby della carne e la politica. Inoltre l'Hemingway Cafè ospiterà una mostra su Pierpaolo Pasolini del fotografo Dino Pedriali e un incontro il 26 con la sceneggiatrice Grazia Giardiello, autrice di Balene la cui omonima serie tivù è girata ad Ancona. Spazio alla scrittura filmica al Ridotto delle Muse (28/10) con pellicole di giovani autori e la presentazione di brani, che si concludono con letture dei propri scritti da parte di studenti a cura di Cecilia Coppari, insegnante del Liceo Artistico Mannucci di Ancona. Un'occasione per far esprimere e incontrare i giovani all'insegna della cultura che si concluderà il giorno dopo nel ristorante Zucchero a Velò con un reading party 'ad alto tasso terapeutico'.



