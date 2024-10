Terzo settore: Acquaroli, "Realtà da portare a pieno sviluppo"

"L'importanza del terzo settore, delle imprese sociali, sta crescendo e determina sicuramente un interesse da parte della comunità marchigiana e della Regione, perchè l'obiettivo è il raggiungimento del bene comune. Noi abbiamo una programmazione, e un quadro che ci coinvolgono, direttamente e indirettamente, ma i veri protagonisti sono i comuni. Quello del terzo settore è una realtà da portare a pieno sviluppo, un ambito da sostenere perché oltre a garantire opportunità consente di dare risposte a esigenze sia a livello sociale ma anche a livello territoriale, promozionale, perché il terzo settore tocca trasversalmente tante materie". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli parlando a margine della presentazione del Report "Terzo settore e modalità di affidamento dei servizi sociali" presentato alla Loggia dei Mercati dalla Camera di commercio delle Marche.

Un ruolo "centrale" in questo senso, ha osservato Acquaroli, è quello dei comuni "perché il comune è l'ente che vive sul territorio, conosce le realtà e gestisce anche una parte forte a livello sociale. È chiaro che i comuni hanno poche risorse quindi dobbiamo lavorare in stretto contatto e sinergia cercando di capire quelle che sono le priorità, come affrontarle, quale risposte dare a ognuna di queste". Il governatore delle Marche non nasconde che c'è anche un tema di "qualità dei progetti" perché sottolinea "noi dobbiamo, visto anche le materie di cui trattiamo, affrontare situazioni di fragilità, di salute delle persone così come anche del territorio e di tutto il sistema della promozione di questo territorio". Di qui la consapevolezza che "le sfide che si possono compiere col terzo settore sono molteplici e noi ci rivolgiamo con estremo interesse ad esso".

Interesse che tocca "l'organizzazione della risposta che dobbiamo dare, anche cercando di limitare la domanda, cercando di intervenire prima che l'emergenza esploda con la prevenzione e con un sistema, quando si tratta per esempio di settori sociosanitari, all'altezza, facendo sì la domanda aumenti".

Oggi Acquaroli non nasconde che c'è un tema sociale giovanile che ha un impatto su tutti. "E' necessario dare risposte - afferma riferendosi senza citarla alla vicenda del suicidio del giovane Leonardo di Senigallia - dare assistenza, garantire prospettive di crescita alla società anche rispetto alle emergenze giovanili".



Fioravanti, "Adeguamento contratto pone problemi"

Bene l'adeguamento contrattuale per i lavoratori del terzo settore ma questo ai comuni pone un problema di bilancio. Ne ha parlato il presidente di Anci Marche, e sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti intervenuto alla Loggia dei Mercanti alla presentazione del Report sul Terzo settore della Camera di Commercio Marche. "Il terzo settore produce valore, produce soprattutto i servizi, è fatto di persone per le persone, c'è stato un adeguamento contrattuale, con un aumento conseguente del costo del lavoro, doveroso, però - ha sottolineato Fioravanti - bisognerà rivedere anche gli affidamenti dal punto di vista delle amministrazioni pubbliche, i comuni". "Giusto quindi l'adeguamento contrattuale" però, ha spiegato, "dobbiamo avere la capacità anche di adeguare le situazioni perché gli affidamenti avvenuti prima del rinnovo contrattuale adesso non possiamo adeguarli" per problemi di bilancio quindi " o andiamo nuovamente in gara o andiamo fuori budget per poter sostenere questo aumento". E' necessario, secondo il presidente dell'Anci Marche, "prire con le parti sindacali e con i comuni una fase di transizione per adeguare le situazioni". In questo senso l'Anci sta lavorando con il terzo settore, con tutti gli stakeholders e soprattutto con gli attori, nei vari comuni, che gestiscono i servizi sociali. "Si è aperta una fase di adeguamento", spiega Fioravanti. A fronte della riduzione dei trasferimenti dello Stato ("30-40% negli ultimi 15 anni"), una crescita della spesa sociale che aumenta ogni anno, l'invecchiamento delle popolazioni, "abbiamo bisogno di creare una rete con il terzo settore, con le cooperative, con chi si occupa di assistenza". Per questo è necessario avviare una ragionamento, che coinvolga tutti, su una coprogettazione". Fare rete per "massimizzare l'informazione, per avere informazioni complete sulle povertà, sulle disabilità, il disagio adulto". "Abbiamo bisogno - ha sottolineato Fioravanti - di creare una piattaforma dove il pubblico abbassa l'autoreferenzialità e il privato aumenta l'interesse pubblico che può generare attraverso il lavoro e il servizio".

Sabatini, "Camera Marche prima ad occuparse"

Nelle Marche abbiamo un volume economico che il terzo settore produce di circa 4-5 miliardi, 40mila imprese di un settore che dà valore aggiunto sia all'economia e al sostegno di tutte quelle persone che lavorano all'interno del terzo settore. Un panorama, ricordato dal presidente di Camera Marche, Gino Sabatini parlando a margine della presentazione del report della Camera Marchesul Terzo settore promosso dall'ente camerale. "Abbiamo voluto iniziare lo scorso anno un percorso proprio con il terzo settore per vedere quanto era grande, su quali settori loro erano interessati e volevano iniziare un percorso innovativo e vedere anche la consistenza di produzione che loro avevano all'interno dell'economia marchigiana. Ecco perchè - ha spiegato Sabatini - oggi torniamo in campo su due temi importanti, sulla di prossimità e la sanità integrata con i nuovi servizi". Anche qui "il terzo settore può essere un attore principale tra i tanti che possono intervenire sulla nostra comunità regionale. Del resto anche la comunità europea ha riconosciuto questo settore come uno dei settori principali per cui investire nei prossimi anni". La Camera di Commercio in questo caso "si fa capofila di questo progetto, la prima in Italia - ha aggiunto -. Siamo la prima Camera di Commercio ad aver puntato un riflettore sul terzo settore. Non è un settore che va a ostruire altri settori che noi abbiamo, della manifattura, del terza aereo o del turismo e quanti altri, però è un settore che su alcune aree, specialmente quelle interne, quelle che noi vogliamo rivitalizzare, anche secondo le indicazioni del Presidente Aquaroli, il terzo settore può essere un valore aggiunto integrativo a quello che si ha sui territori e quello che si vuole portare sul territorio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA