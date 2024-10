Successo incontro su buone pratiche di orientamento Unicam

"Le buone pratiche di orientamento Unicam" è stato il tema della giornata di informazione e condivisione di progetti e attività di orientamento Scuola-Università, a supporto della crescita consapevole dei giovani, organizzata nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre dall'Ufficio Orientamento dell'Università di Camerino, al quale hanno partecipato numerosi dirigenti scolastici e docenti di scuole di tutta le Regione Marche.

L'evento coordinato dalla delegata all'Orientamento Isolina Marota, si è aperto con i saluti del Rettore Graziano Leoni e della Prorettrice alla Didattica, Orientamento e Formazione, Giulia Bonacucina. Sono seguiti gli interventi del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche Donatella D'Amico, del Delegato alla Formazione e del Coordinatore Area PCTO sempre dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche, rispettivamente Alessandra Di Emidio e Carmela Pinto.

"L'Università di Camerino - ha sottolineato la prof.ssa Marota - ha messo in mostra tutte quelle che sono le sue attività di orientamento. Destinatari sono stati non solo dirigenti scolastici ed insegnanti delle scuole superiori che hanno la delega all'orientamento, ma anche il Direttore e funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, che ringrazio per la loro presenza, segno di quanto sia importante la collaborazione fra le nostre istituzioni".

"Pcto, Pot, Viaggi della conoscenza, progetti Pnrr - ha proseguito la prof.ssa Marota - rappresentano tutte azioni dedicate ad orientare le alunne e gli alunni per aiutarli a scegliere con sempre maggiore consapevolezza il loro percorso universitario ed il loro futuro. In Unicam potranno partecipare attivamente ai progetti e svolgere anche attività all'interno dei laboratori ed altre attività pratiche, affinché la scelta sia quella più adatta alle loro passioni ed attitudini, per riuscire a ridurre il fenomeno degli abbandoni ed avere così nel nostro Paese un sempre maggior numero di laureate e laureati".

Nella seconda sessione i docenti ed il personale Unicam, Simonetta Boria, Daniele Tomassoni, Luca Agostino Vitali, Valeria Polzonetti, Margherita Grelloni, Gabriella Giulia Pulcini, hanno illustrato le esperienze di orientamento in Ateneo ed i percorsi proposti per l'anno scolastico 2024-2025.





