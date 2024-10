StartAn sulla Green economy: venerdì il meeting ad Agraria

Dopo il successo dell'incontro sulla blue economy e delle altre tappe dislocate sul territorio provinciale, continua il programma itinerante di StartAn come percorso di avvicinamento alla fiera delle startup e imprenditoria giovanile; quest'ultima si terrà ad Ancona dal 13 al 15 novembre grazie al bando ANCI 'Giovani e Impresa' vinto dall'amministrazione comunale.

L'appuntamento con il mondo sostenibile e bio, in collaborazione con Coldiretti Ancona, è per venerdì 18 ottobre alle 14:30 alla Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, Polo Montedago (Aula D).

"Sono fiducioso che anche questo convegno - spiega l'Assessore allo Sviluppo Imprenditoriale Marco Battino - possa accreditarsi come punto di riferimento per lo sviluppo dell'imprenditoria, forte del feedback positivo delle quattro date che lo hanno preceduto, tutte declinate su un tema ogni volta diverso. In questo caso ad essere approfondito sarà il settore agroalimentare bio, che insiste in un contesto favorevole per l'ecosistema imprenditoriale marchigiano".

Il convegno ospiterà quattro relatori: il Professore Davide Neri, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari, interverrà su 'prospettive dell'agricoltura: innovazione tecnologica e integrazione di pratiche sostenibili nell'agroalimentare', il Professore Francesco Solfanelli si addentrerà sui temi economici e quindi innovativi in agricoltura biologica mentre, per dare voce all'imprenditoria, è atteso l'intervento di Giovanni Battista Girolomoni, Presidente della cooperativa biologica Gino Girolomoni, operativa a Isola del Piano (PU). Il Presidente sarà capace di portare il know how dell'impresa che, fondata da suo padre Gino poco più di cinquant'anni fa, giusto lo scorso mese è stata insignita del premio 'EU Organic Awards', promosso dalla commissione europea, per la categoria dedicata alle piccole e medie imprese di trasformazione di alimenti biologici.

Concluderà il convegno Marco Pignocchi, delegato per Coldiretti Giovani Impresa all'OMA (Organizzazione Mondiale degli Agricoltori). Il meeting è organizzato da ANCI, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini, Università Politecnica delle Marche e con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche.



