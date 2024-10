Its Academy: Acquaroli, "Senza professionalità non si produce"

Non c'è impresa senza professionalità Un concetto ribadito oggi dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli che ha voluto essere presente all'inaugurazione della nuova sede dell'di ITS Academy - Tecnologia e Made in Italy a Recanati. Un luogo dove "il bionomio tra esigenza delle imprese e esigenza dei giovani e delle famiglie è realtà". Un "tema centrale" in una epoca "complessa" dove tra le emergenze, anche nelle Marche, "soprattutto nell'entroterra, è quello dello spopolamento e della denatalità" ha sottolineato Acquaroli.

La competitività delle nostre imprese "deriva da tanti fattori e da tante variabili, alcune di natura infrastrutturale, altre, ha elencato Acquaroli, legate sicuramente al credito, ma un'impresa "non esiste su un territorio se non ha le professionalità indispensabili per poter poi quotidianamente accendere la catena della produzione". E non solo la catena della produzione, c'è un aspetto culturale importante. Quanti imprenditori sono nati dagli ITS lavorando in aziende che poi hanno scelto di mettersi in proprio e creare a loro volta un'impresa".

In un passaggio del suo intervento Acquaroli ha sottolineato come il tema fondamentale sia quello di "dare una risposta alle imprese e creare un circuito virtuoso che consenta di sviluppare, far crescere e conservare l'impresa proiettandola nel futuro. Del resto "la capacità del fare è una caratteristica del nostro territorio, non a caso siamo tra le regioni più manifatturiere d'Italia". Del resto se i più grandi marchi della moda al mondo vengono a produrre nelle marche, è perché c'è il mare, c'è il sole, si mangia bene? "No è perché qui c'è la capacità produttiva, c'è il saper fare, c'è la manifattura e la capacità manifatturiera". Una capacità frutto di "lavoro altamente qualificato. Del resto industria 4.0 introduce macchinari e nuove tecnologie e se non si è altamente qualificati non si può essere in grado di entrare nel meccanismo della produzione.

"Parliamo di alta professionalità, di specializzazione, parliamo di alta capacità produttiva, un sistema che noi dobbiamo non solo comunicare, ma anche enfatizzare - ha sottolineato - Perché è il presente del nostro territorio e dobbiamo ringraziare le tante e tantissime imprese che restano nella nostra regione a produrre, che credono nel territorio dove sono cresciute e per fare questo bisogna accompagnarle e accompagnarle con la formazione che è l'elemento dirimente". "Se non c'è formazione non c'è competitività e se non c'è competitività purtroppo le imprese entrano in crisi. Per questo la gratitudine del presidente "va a tutti coloro che fin dal 2010 hanno creduto in questo progetto e soprattutto in coloro che sono riusciti a strutturarlo tra mille difficoltà".

Oggi si è aperta una nuova era col Pnrr che però "deve continuare anche dopo il Pnrr perché "questo settore della formazione sia l'elemento dirimente anche per portare i nostri giovani ad avere un accesso diretto, e in un'età giusta, nel mondo del lavoro". E il percorso degli ITS "offre una forte capacità di introduzione immediata nel mondo del lavoro con una percentuale altissima, vicina al 90%".

La nuova sede amministrativa di ITS Academy - Tecnologia e Made in Italy, è punto di riferimento nelle Marche per la formazione ad alta specializzazione post diploma. Gli spazi ospiteranno anche le aule e i laboratori ad alto tasso di tecnologia dove verranno formati gli studenti dello storico corso in "Design e product management". Opera nella regione Marche da oltre 12 anni e realizza percorsi biennali post diploma, coprogettati con le imprese e le Università del territorio, finalizzati a corrispondere alle esigenze dei settori strategici dell'economia marchigiana e quindi a un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.



