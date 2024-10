Droga sparsa in casa, polizia scova una serra per la marijuana

Accompagnano il padre a casa per la detenzione domiciliare e trovano la droga del figlio sparsa in casa. Scovata anche una serra per la coltivazione di marijuana.

E così in manette ci finisce anche il ragazzo. Tutto si è svolto nell'arco di poche ore, venerdì scorso, a Fermo, quando i poliziotti delle Volanti hanno accompagnato un sessantenne nella sua casa per i domiciliari. Ma una volta entrati in casa hanno sentito un forte odore di sostanza stupefacente. Scattata la perquisizione, con il figlio in casa, è spuntata la droga. Il ragazzo è stato trovato in una camera da letto dove c'erano anche della droga e materiale idoneo alla rimozione delle infiorescenze ed al loro confezionamento. Nella circostanza, in una stanza trovati 491 grammi di marijuana, 0.7 grammi di "hashish", un piccolo machete, un coltello a chiusura manuale e un bilancino digitale di precisione. Nella sala da pranzo 187 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, un coltello con chiusura manuale di lunghezza totale di 19 centimetri. Nella camera da letto, invece, 75 grammi di marjuana sfusa su una sedia, 256 grammi di marijuana imbustata e racchiusa in 5 buste sottovuoto, 33 grammi di hashish, un altro coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri, una bilancia digitale, un grinder per la triturazione della sostanza, una macchina per sottovuoto e materiale da confezionamento.

I poliziotti della squadra mobile hanno anche trovato, in un terreno vicino, una serra per coltivazione della droga, in cui si potevano notare le rimanenze di arbusti di marijuana e alcuni rami appena recisi. In totale sono stati sequestrati 40 grammi di hashish e poco più di 1 chilo di marijuana. Il ragazzo è stato così finito ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto, arrivata ieri.



