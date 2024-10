Sigilli all'appartamento, schiaffo a clan in guerra per la droga

Sequestrato dalla polizia di Stato un appartamento nel quartiere fermano di Lido Tre Archi, che si reputa sia stato acquistato con denaro provento di spaccio. Per la questura si tratta di un nuovo "schiaffo patrimoniale" a uno dei due clan in guerra per il monopolio dello spaccio nel quartiere noto per le sue problematiche legate proprio alla criminalità che ne ha fatto da anni una base logistica. La Polizia di Stato di Fermo, nella giornata di venerdì, ha eseguito il decreto di sequestro patrimoniale dell'appartamento, emesso dal Tribunale di Ancona-Sezione Misure di Prevenzione, su proposta del Questore.

La proposta ha come destinataria una donna di origini albanesi la quale, benché non risulti formalmente la proprietaria dell'appartamento, intestato ai suoi genitori, viene considerata, di fatto, la reale proprietaria dell'immobile.

L'indagine ha permesso di accertare che la donna, così come i suoi genitori, non avesse redditi leciti sufficienti per poter acquistare l'appartamento che, per gli investigatori della questura, è stato acquistato con denaro proveniente dallo spaccio di droga. L'indagine patrimoniale è la prosecuzione dell'attività culminata, a gennaio, con la confisca di un primo immobile sempre a Lido Tre Archi, di una moto, di un'auto e di alcuni conti correnti bancari per un valore approssimativo di circa 70 mila euro. La misura era stata emessa nei confronti di un uomo di origini marocchine che risulta essere l'ex compagno della donna albanese. I due vengono considerati come i capi clan di uno dei due sodalizi criminali in guerra per il controllo della piazza di spaccio del quartiere Lido Tre Archi. I clan si sono affrontati per mesi con azioni violente ed armate, con la tipica attitudine di "ras intoccabili del quartiere".



