Nuove opportunità per l'export delle imprese marchigiane

Semplificazione dell'accesso ai finanziamenti, formazione, assistenza, supporto per progetti di espansione: una panoramica completa di opportunità è stata presentata oggi presso la sede di Confapi Industria Ancona durante la tappa marchigiana del Roadshow nazionale Confapi Simest. L'obiettivo è offrire un sostegno completo alle aziende della regione Marche in tutto il ciclo di internazionalizzazione, rivolgendosi sia alle imprese che operano già all'estero e intendono incrementare il proprio business, sia a quelle che intendono affacciarsi sui mercati internazionali e hanno bisogno di individuare Paesi target.

Organizzato da Simest, società del Gruppo Cdp che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata, il Roadshow nazionale ha fatto tappa nel capoluogo marchigiano con l'obiettivo di favorire l'apertura ai mercati esteri per le aziende del territorio. "Il processo di internazionalizzazione è sempre più strategico per l'economia italiana, e in particolare per le Pmi, che costituiscono la spina dorsale della capacità produttiva del nostro Paese e della regione Marche - ha sottolineato Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Industria Ancona. - La sinergia tra Confapi e Simest è un passo significativo di sostegno alle nostre imprese nel contesto dell'internazionalizzazione: è un accordo nazionale che rappresenta un'importante opportunità per le aziende che desiderano espandere le proprie attività oltre i confini nazionali, promuovendo un ambiente favorevole all'innovazione e alla crescita. Oggi con questo incontro dedicato alle aziende del territorio, abbiamo voluto rafforzare e rilanciare la possibilità di presenza delle PMI marchigiane sui mercati internazionali attraverso azioni più strutturate: il nostro obiettivo è far diventare le nostre piccole e medie imprese più competitive a livello globale".

Nel corso dell'incontro è stato o presentato il ventaglio di possibilità con cui le aziende possono intraprendere l'internazionalizzazione, partendo da una prima valutazione di un nuovo mercato fino all'espansione con investimenti diretti a supporto di operazioni greenfield e acquisizioni all'estero. Dalle novità dei Finanziamenti Agevolati con focus sulla Transizione Digitale o Ecologica, agli Investimenti Partecipativi tramite acquisizione di partecipazioni di minoranza in società estere detenute da imprese italiane fino al supporto finanziario di medio/lungo termine per l'insediamento di imprese italiane in UE ed Extra UE, al Contributo Export: una panoramica completa con focus sui criteri di eleggibilità, processi assuntivi e documentazione nell'ambito dell'intervento curato da Gabriella Severi, Senior External Relations Simest.

