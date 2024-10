"Macerata jazz", tra i big Galliano e Paolo Fresu

Il grande jazz torna a Macerata, che si appresta a ospitare la 55/a edizione di uno dei festival più prestigiosi del panorama jazzistico italiano. Dal 25 ottobre al 5 gennaio, la città diventerà il centro nevralgico per gli amanti del jazz, accogliendo alcuni tra i più importanti artisti internazionali. Il festival non si limiterà agli eventi al Teatro Lauro Rossi, ma animerà anche i locali e le strade del centro storico, trasformando Macerata in un palcoscenico diffuso dove la musica diventerà protagonista della vita cittadina. Tra gli artisti più attesi Fabrizio Bosso, Anat Cohen, Richard Galliano, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Washington Gospel Singers e la Musicamdo Jazz Orchestra con Simone Grassi. "Il festival ha una lunga ed importante storia che rispettiamo, con la qualità dell'offerta che cresce ogni anno grazie anche alle tante nuove iniziative che si aprono alla città, ai vari luoghi e collaborazioni - spiega l'assessore comunale alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un impegno organizzativo da parte di tutti, perché molti possano apprezzare la bellezza della musica in generale e del jazz in particolare che contamina e si fa contaminare". "Un festival punto di riferimento ormai per tanti appassionati che ci seguono e vengono anche da fuori regione e mi auguro per tanti altri che scopriranno la nostra città che ospita una rassegna unica e arriveranno a Macerata per la prima volta", ha aggiunto l'assessore. Grande soddisfazione del direttore artistico Daniele Massimi di Musicamdo Jazz: Il cartellone dei concerti al Teatro Lauro Rossi è di grande livello con le star del jazz nazionale ed internazionale".

"Abbiamo voluto presentare tante sfaccettature del jazz: l'omaggio a Pino Daniele, lo choro brasiliano, il tango, il jazz più tradizionale ma anche il gospel e lo swing con un omaggio a Frank Sinatra", ha sottolineato il direttore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA