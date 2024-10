Celebrazioni rossiniane a Pesaro, chiarimenti sulle spese

Il centrodestra pesarese ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale riguardo le risorse per le celebrazioni rossiniane al fine di ottenere una serie di chiarimenti su ruoli, contributi e rendicontazioni che hanno riguardato le celebrazioni dei 150 anni del compositore pesarese Gioacchino Rossini, iniziate nel 2016 e terminate nel 2019. Sono sei i quesiti totali ai quali il vicesindaco è assessore alla cultura Daniele Vimini ha dovuto rispondere.

"Tutti gli eventi, le iniziative sono state comunicate al Ministero e le spese validate dal revisore dei conti nominati dal ministero stesso che annualmente ha trasmesso il bilancio accompagnato dal proprio parere - afferma il vicesindaco - il segretario e tesoriere nel 2 dicembre 2016 era Paola Nonni, mentre dall'8 febbraio 2018 il comitato promotore ha nominato me".

Riguardo il ritardo nella rendicontazione dei fondi erogati e assegnati al comitato celebrativo (diverso da quello promotore), Vimini ha giustificato la mancanza "a causa della pandemia Covid che ha bloccato le celebrazioni e ridefinito le priorità amministrative. Il Ministero stesso non ha richiesto o ricordato la rendicontazione, vista la situazione" quest'ultima è arrivato solo a seguito "dell'interessamento del senatore Baldelli il 18 luglio ed è stata trasmessa via Pec il 7 agosto, con ulteriore rendicontazione dei contribuiti il 29 agosto" affermando infine che non sono stati assegnati altri contributi per i 150 anni di Rossini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA