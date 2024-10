Un 24enne, di origine turca, senza fissa dimora, è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell'Autorità giudiziaria perchè trovato con 110 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, nascosta nei suoi calzini. Il giovane aveva insospettito i militari della Stazione Carabinieri di Recanati durante un controllo dell'autovettura di cui era alla guida per lo stato di agitazione.



