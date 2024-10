15enne morto: Lavenia (Dite), 'Bullismo peso insostenibile'

"Un ragazzo di quindici anni non avrebbe mai dovuto sopportare un peso così insostenibile. La morte di questo giovane rappresenta un fallimento della nostra società, che non è stata in grado di intercettare e affrontare il suo dolore prima che fosse troppo tardi". Queste le parole del prof. Giuseppe Lavenia, presidente dell'associazione nazionale Di.Te. - Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo, intervenuto sul tragico suicidio di un quindicenne a Senigallia (Ancona), probabile conseguenza di episodi di bullismo di cui era vittima, come hanno affermato i genitori del giovane deceduto in un casolare di campagna. L'esperto continua ribadendo l'importanza di un cambiamento culturale e sistemico nelle scuole e l'urgenza di creare una rete di supporto psicologico stabile per i giovani.

"Non possiamo più permetterci di trattare il bullismo come un problema marginale. Serve un presidio psicologico fisso nelle scuole, dove i ragazzi possano sentirsi al sicuro e trovare uno spazio in cui essere ascoltati, senza paura di essere giudicati o ignorati - spiega ancora Lavenia. Non basta reagire alle emergenze: è necessario prevenire e intervenire fin dai primi segnali. Ogni giorno assistiamo a piccoli atti di violenza psicologica che, se non adeguatamente affrontati, possono portare a conseguenze drammatiche. Dobbiamo costruire una rete di prevenzione solida e stabile, affinché tragedie come quella di Senigallia non si ripetano".



