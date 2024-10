VivaServizi: intervento tecnico per evitare dispersione idrica

Diana Angela Formaggio Nell'ambito degli investimenti finanziati dal Pnrr, mercoledì 16 ottobre a Jesi (Ancona), dalle 22 alle 3.30 circa, sarà realizzato un importante intervento tecnico per il miglioramento della rete idrica che riguarda gli utenti residenti nella zona ovest di Jesi, da Via San Francesco fino alla zona Fornace. "Installeremo - spiega il Direttore Moreno Clementi - una valvola regolatrice di pressione, insieme a un misuratore di portata da 150 mm di diametro, con l'obiettivo di monitorare e ridurre le perdite d'acqua". Non si tratta quindi della ordinaria sostituzione di una condotta.

"L'intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di creazione di distretti idrici - aggiunge il Direttore Generale di Viva Servizi - in gran parte finanziato dal Pnrr per quasi 28 milioni di euro sui complessivi 37 milioni". Il progetto consentirà di puntare entro marzo 2026 all'abbattimento di un terzo della percentuale di dispersione nel territorio servito che comprende 43 comuni della provincia di Ancona per complessivi 5.200 Km, portandola a circa il 23%, dall'attuale 36%, mentre la media nazionale si attesta al 39%.

"Per la cittadinanza di Jesi interessata - conclude Clementi - si tratta di un piccolo sacrificio di poche ore notturne per un vantaggio tangibile nella fruizione del servizio per il presente e il futuro".



