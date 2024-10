Via corso base per volontariato protezione civile di Fabriano

Il Gruppo comunale di Protezione civile di Fabriano (Ancona), coordinato da Roberto Bernacconi, continua a crescere e presenta l'avvio del corso per aspiranti volontari che si terrà il 23 e il 30 ottobre e a seguire il 6, il 13 e il 20 novembre. Attualmente sono 100 i volontari attivi, 32 formati per la lotta agli incendi boschivi.

Da oltre 15 anni, il Gruppo partecipa alla Campagna AIB (Antincendio Boschivo) della Regione Marche, un'iniziativa strategica che si svolge ogni anno dal 1° luglio al 15 settembre. Nella scorsa estate sono intervenuti 4 volte nel territorio comunale di competenza, grazie ai 4 mezzi di cui dispongono, ai quali se n'è aggiunto un altro, un nuovo veicolo antincendio, che andrà ad arricchire il parco mezzi della Protezione Civile locale. "Invito tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, a partecipare al Corso Base e a cogliere questa importante opportunità per contribuire attivamente al bene comune. Ogni nuovo volontario rappresenta un tassello prezioso per rafforzare la nostra capacità di risposta alle emergenze", le parole del sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, e del consigliere delegato alla Protezione civile, Massimo Spreca.



