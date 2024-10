Unione province Marche: eletto il nuovo consiglio direttivo

Dopo le elezioni provinciali del 29 settembre scorso, l'Upi Marche (Unione province italiane) ha eletto, per acclamazione, il suo nuovo consiglio direttivo.

Riccardo Strano (consigliere della Provincia di Ancona), Antonio Riccio (consigliere della Provincia di Ascoli Piceno), Vincenzo Felicioli (consigliere della Provincia di Macerata), Endrio Ubaldi (consigliere della Provincia di Fermo) e Omar Lavanna (consigliere della Provincia di Pesaro-Urbino) sono i nuovi componenti dell'organo statutario che si completa con i presidenti delle cinque province, ossia Giuseppe Paolini (Pesaro-Urbino), Daniele Carnevali (Ancona), Sandro Parcaroli (Macerata), Michele Ortenzi (Fermo) e Sergio Loggi (Ascoli Piceno).

Eletto anche il nuovo collegio dei revisori dei conti. A presiederlo sarà Daniele Malandrino (consigliere della Provincia di Pesaro-Urbino), membri effettivi: Graziano Stacchiotti (consigliere della Provincia di Ancona) e Andrea Gentili (consigliere della Provincia di Macerata), componenti supplenti: Gino Micozzi (consigliere della Provincia di Ascoli Piceno) e Manolo Bagalini (consigliere della Provincia di Fermo).

Per acclamazione sono stati anche scelti i delegati che rappresenteranno le Marche all'assemblea nazionale dell'Upi, convocata a Roma il 10 e 11 dicembre prossimo per eleggere il presidente che raccoglierà il testimone di Michele De Pascale.

Sono Filippo Bartolucci per Ancona, Daniele Tonelli per Ascoli Piceno, e Giulia Vagnozzi per Fermo.



