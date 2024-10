Tenta rapina con un coltello e ruba in una profumeria, arrestato

Con il viso coperto da un casco integrale, in mano un coltellino, tenta di rapinare una piadineria e un negozio di abbigliamento nel centro di Ancona, poi ruba alcuni prodotti in una profumeria della zona. La fuga di un 31enne, pluripregiudicato con problemi di tossicodipendenza, è stata poi interrotta da una Volante della polizia che lo ha bloccato e arrestato per tentata rapina aggravata in continuazione con furto e concorso in un'altra tentata rapina.

Alle ore 14.55 i carabinieri avevano diramato una nota di concorso nelle ricerche dell'autore di una tentata rapina ai danni della dipendente del negozio di abbigliamento "diva store" di Corso garibaldi: un rapinatore, con indosso un casco integrale e armato di coltellino, aveva chiesto l'incasso per poi allontanarsi dopo aver accertato che la cassa era vuota. Lo stesso uomo, come emerso da successivi accertamenti, aveva derubato una profumeria di Corso garibaldi, scappando poi da via Marsala. I carabinieri hanno informato che due uomini, verosimilmente il 31enne e un complice, avevano tentato di rapinare la piadineria di Corso Stamira minacciando una dipendente con un coltello. La ragazza aveva iniziato a urlare e i due erano fuggiti. In seguito i poliziotti hanno fermato il 31enne in Piazza d'armi: era in possesso dell'arma e della refurtiva. Dell'arresto è stato informato il pm di turno: disposto il trasferimento nel carcere di Montacuto.



