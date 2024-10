Sit-in per la vita indipendente, '150 progetti Marche in attesa'

"Non vogliamo più vivere una vita di opportunità negate". E' il motto che fa da sfondo alla manifestazione promossa davanti a Palazzo Leopardi, dove è in corso una seduta del Consiglio regionale, dal coordinamento marchigiano "Insieme per la Vita Indipendente", con la partecipazione di 38 tra Associazioni marchigiane, comitati ma anche singoli, uniti per la lotta comune, promossa da Associazione vita indipendente (Avi) Marche, per le persone con disabilità. "Niente su di noi, senza di noi", "Liberi di scegliere, liberi di fare, liberi di vivere, vita indipendente", "vogliamo l'assistenza personale autogestita": sono alcune delle scritte che campeggiavano sui cartelli esposti oltre a "Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, è ciò che nessuno ti può togliere" e "Libertà di scelta per uscire di casa e non finire in un istituto più vite indipendente".

Un centinaio i partecipanti all'iniziativa, tra cui anche persone in carrozzina e rappresentanti di associazioni di familiari, il cui obiettivo è avanzare quattro particolari richieste alla Regione Marche: incremento dei budget per l'assistenza per adeguarli agli effettivi bisogni, rivalutazione dei progetti che risalgono al 2018, adeguamento della scala di valutazione dei bisogni, e che venga dato corso all'attivazione di progetti di vita indipendente per 150 persone in attesa.

Ad illustrare le richieste del coordinamento "Insieme per la vita indipendente", è Angelo Larocca, presidente del direttivo di Avi, che ha costituito il coordinamento delle associazioni marchigiane per "rivendicare il diritto alla vita indipendente, sancito dall'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: il diritto per tutte queste persone a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, l'assicurazione di piena integrazione e partecipazione alla società".

"Nelle Marche questo diritto viene riconosciuto solamente in parte - lamenta Larocca - Ci sono 401 progetti di vita indipendente con una legge regionale del 2018 e un fondo stabile di 4,300 milioni. Ognuno di noi beneficiari usufruisce di un contributo per poter assumere assistenti personali per poter fare una vita come tutti gli altri". "Ora ci sono quattro problematiche devono essere affrontate e risolte più presto dalla Regione", spiega Larocca. Innanzitutto la richiesta è "che i singoli budget delle persone vengano incrementati per avvicinarli agli effettivi bisogni: avere un contributo di 13mila euro, per due anni incrementato in via temporanea a 15mila, - osserva il rappresentante di Avi - è molto lontano dai 50mila euro necessari per una persona per assumere degli assistenti che gli assicurino l'adeguata assistenza continuativa h24".

"I 401 progetti sono vecchi, - prosegue Larocca -: i 270 sono del 2018 e vanno al più presto rivalutati perché in questi sei anni sono sono aumentati i bisogni delle persone e variate le condizioni familiari". Da adeguare, secondo i promotori dell'iniziativa, è la "scala di valutazione usata per valutare i bisogni" al fine di "valutare adeguatamente le disabilità intellettive e sensoriali". Infine ci sono "150 persone che sono in attesa di attivare un progetto di vita indipendente".

Le quattro richieste, riferisce il rappresentante di Avi, "le abbiamo fatte da diversi mesi. L'assessore Saltamartini ci ha incontrato il 17 settembre e poi ha inviato una Pec con risposte approssimative e incomplete. Quindi oggi siamo qui con tutte le 38 le associazioni, presenti solo alcuni delegati, però rappresentiamo anche molte persone che non sono potute venire, proprio perché non hanno l'assistenza adeguata: tutti insieme per lottare affinché questo diritto venga riconosciuto: 'non vogliamo più vivere una vita di opportunità negate".



