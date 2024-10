Scomparso dal 5 ottobre nel Maceratese, ricerche per 42enne

Un 42enne di origine romena, Laurentiu Cosarianu, dalla sera del 5 ottobre è scomparso dalla zona di Sant'Angelo in Pontano (Macerata). A diramare un avviso di ricerca, sono i carabinieri di Macerata. L'uomo, pastore, è alto 1,64, ha corporatura magra, occhi marroni, capelli castani corti e barba incolta.

Laurentiu, la sera del 5 ottobre scorso, ha contattato telefonicamente il fratello, che si trovava in quel momento in Romania, confermandogli di trovarsi in Italia presso un'azienda agricola di Sant'Angelo in Pontano. Nei giorni successivi, più volte contattato dal fratello non ha più risposto al telefono, ad oggi spento.



