Riapre la piscina di Ponterosso, due vasche e 200 spettatori

Inaugurata la piscina di Ponterosso in Via Ruggeri, punto di riferimento del mondo natatorio, che riapre le porte a sportivi e appassionati dopo tre anni di ristrutturazioni. Dopo il restyling avviato ad ottobre 2021, l'impianto natatorio è tornato operativo per ospitare numerosi atleti di tutte le età fra nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e molti altri corsi rivolti a grandi e piccoli; per questi ultimi oggi pomeriggio è stato organizzato un intrattenimento ad hoc, con personaggi del mondo dei supereroi, truccabimbi e bolle di sapone. La piscina è stata aperta al pubblico, attraverso uno spazio appositamente delimitato per l'occasione. Molte le famiglie del quartiere, atleti e curiosi.

Presenti all'inaugurazione il Sindaco Daniele Silvetti, l'Assessore agli Impianti Sportivi Daniele Berardinelli, l'Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, l'Assessore allo Sport Giovanni Zinni, tecnici e dirigenti comunali e Igor Pace, il gestore dell'impianto natatorio per conto di Co.ge.pi..

Dall'ottobre 2021 la piscina di Ponterosso è stata oggetto di un intervento di riqualificazione generale il cui obiettivo principale consisteva nell'adeguamento dell'impianto nel suo complesso alle vigenti normative e agli standards, per un costo totale di 1 milione e 450 mila euro. L'Amministrazione comunale è intervenuta dal punto di vista dell'adeguamento termo-idraulico, della ristrutturazione delle vasche, dell'impianto elettrico e persino nella valorizzazione delle aree esterne, con un occhio attento all'ecosostenibilità.

La piscina di Ponterosso, completamente rinnovata e rimodernata, può contare su due vasche: una da 25 metri a 6 corsie ed una piccola da 12,50 metri. L'impianto sarà quindi idoneo per la pratica sportiva del nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato a livello agonistico nazionale con presenza di pubblico fino a 200 spettatori, accolti all'interno dell'ampia e nuova tribuna; non mancheranno, inoltre, corsi di fitness in acqua o nuoto libero per gli avventori singoli.

La nuova piscina di Ponterosso è dotata di un impianto fotovoltaico da 50 Kw in copertura e di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. Potrà essere praticata anche attività fisica all'aria aperta nell'area adiacente l'impianto natatorio: l'Amministrazione comunale, infatti, è intervenuta anche sulle aree esterne per accorpare parte di un lotto limitrofo, così da poter ricavare uno spazio esterno a prato senza ostacoli e dislivelli su cui poter esercitare attività all'aperto durante la stagione estiva.

"Oggi restituiamo alla città una struttura sportiva che ha una valenza non solo tecnica, ma anche sociale. Si tratta - ha detto il sindaco Daniele Silvetti - di un'opera iniziata con la precedente amministrazione ed oggi, con questa inaugurazione a lungo attesa, assistiamo al compimento di un percorso al termine del quale torna usufruibile da numerose persone una struttura che colpisce l'occhio, sostenibile e in sicurezza, costruita con tecniche e materiali che permettono di sfruttarne le potenzialità; questa piscina non ospiterà soltanto attività natatorie, ma anche attività ginniche grazie alla riqualificazione dell'area esterna del quartiere. Credo che sia una grande soddisfazione per tutti e che queste siano le continuità amministrative che piacciono ai cittadini perché è il segnale più bello che si possa dare alla comunità tutta.

"Gli interventi - ha spiegato l'assessore agli Impianti Sportivi Daniele Berardinelli - sono stati numerosi e diversificati nel tempo, proprio per poter presentare una struttura sportiva all'avanguardia, moderna e per questo attrattiva, capace di far sbocciare nuove leve del nuoto, ma anche per fungere da importante polo aggregativo della città di Ancona".



