Il Banco Marchigiano ufficializza l'ingresso in Meccano Spa

Il Direttore Generale del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini, annuncia l'ingresso dell'Istituto di Credito nella compagine sociale di Meccano SpA, società no-profit per la certificazione dei prodotti, ricerca e sviluppo, taratura di strumenti e formazione professionale, partecipata dai 4 Atenei universitari marchigiani, Regione Marche tramite Svem, diversi Comuni e Associazioni di categoria.

"L'ingresso in Meccano evidenzia la nostra volontà di supporto nel contribuire al rafforzamento competitivo delle imprese anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, favorendo nel contempo una maggiore diffusione delle conoscenze all'interno della Banca dei processi di innovazione tecnologica", il commento di Massimo Tombolini che ricorda i buoni risultati ottenuti nei primi 9 mesi del 2024 dalla Banca con erogazioni lorde al mondo delle imprese cresciute del 48%. "Siamo molto soddisfatti dell'adesione all'aumento di capitale da parte del Banco Marchigiano, che testimonia la visione di sistema tra imprese, organismi di ricerca e finanza. Oltre al rafforzamento patrimoniale, le risorse raccolte consentiranno di investite per ampliare l'offerta di servizi, ammodernare i laboratori, rafforzare il capitale umano restando fedeli alla missione di contribuire a rendere più forte e competitivo il tessuto produttivo marchigiano", ha concluso il presidente di Meccano, Gaetano Casalaina.



