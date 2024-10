Fondo anticrisi, dimezzata la Tari a più di mille pesaresi

Il fondo anticrisi Tari 2024 del Comune di Pesaro ha permesso ad oltre mille famiglie di dimezzare i costi della bolletta. Sono state 1.367 le domande che sono arrivate agli uffici comunali, di queste 1.008 accolte.

Le altre sono state rifiutate o in quanto doppie (15) oppure per mancanza dei requisiti richiesti (73). Le famiglie in questione, che non riceveranno il contributo, sono già state allertate dagli uffici comunali. Restano altre 270 domande che il Comune sta visionando per verificare se i requisiti richiesti sono rispettati o meno, tra questi vi è il valore Isee. In questo caso il Comune ha informato le famiglie che in caso di rifiuto della domanda potranno saldare l'ultima rata della Tari 2024 senza nessuna penale. "Un'operazione straordinaria per sostenere i nuclei bisognosi del territorio - afferma l'assessore alle politiche sociali di Pesaro, Luca Pandolfi - siamo felici di essere riusciti a intercettare, nuovamente, le necessità dei pesaresi in difficoltà".

Sono 300mila euro i fondi che il Comune ha destinato al fondo, per accedervi bisognava inoltrare la richiesta tramite il bando presentato ad aprile ed attivato a luglio. Alla realizzazione dell'iniziativa hanno lavorato anche gli assessori al bilancio, Andrea Nobili (prima) e Riccardo Pozzi (oggi).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA