Avvio Tavoli tematici Conferenza Donne democratiche Marche

Al via ieri i Tavoli tematici della Conferenza delle Donne Democratiche delle Marche. "Abbiamo posto - le parole di Luisa Cecarini, portavoce delle democratiche marchigiane - il primo mattoncino per costruire un'agenda politica femminista per il nostro partito e per contribuire a costruire l'alternativa per il governo della Regione Marche".

Una "giornata importante", fa sapere il Pd Marche, caratterizzata da "interventi esterni di grande rilevanza, tra cui Nadia Ben Hassen, attivista dell'associazione Al Fihriyat, Giovanna Cipollari, formatrice esperta di intercultura e fondatrice della Ong Cvm, e Daniela Barbaresi della segreteria nazionale Cgil. Questi contributi hanno arricchito il dibattito, favorendo una riflessione collettiva sui temi fondamentali per le donne".

"Successivamente, si sono formati i tavoli di lavoro tematici, che hanno visto la partecipazione attiva delle consigliere regionali e delle delegate all'assemblea. Tra i temi più discussi, è emersa con forza la necessità di difendere i consultori come presidi territoriali fondamentali per garantire la salute delle donne di ogni età, il contrasto alla violenza di genere, riconosciuta come un problema culturale strutturale, e l'importanza di affrontare il tema della pace, rifiutando la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti".

La segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, ha concluso la giornata: "La Conferenza delle Donne Democratiche si prepara ad affrontare grandi sfide, e noi siamo impegnate e determinate nel cogliere questa opportunità, specialmente in un momento in cui il governo nazionale e regionale sembra voler minare i diritti delle donne. Anche da questo lavoro parte la sfida per riconquistare la Regione, stiamo cucinando l'alternativa". "Questo è solo l'inizio di un cammino che vedrà il Pd delle Marche impegnato nell'elaborazione di un programma che ponga le donne e i loro diritti al centro delle politiche regionali, - concludono i dem - con l'obiettivo di costruire un futuro più giusto e inclusivo".



