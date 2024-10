Facevano una gita in località Poriaco. nel maceratese, quando hanno perso l'orientamento e non hanno più trovato il sentiero per fare ritorno. Gli undici escursionisti hanno chiamato i carabinieri che hanno subito allertato la stazione di Macerata del Soccorso Alpino e Spelologico Marche. Gli operatori una volta giunti sul posto hanno recuperato e ricondotto il gruppo alle loro automobili. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.





