Lotta alle truffe, tre denunciati anche un 80enne

C'è anche un 80enne del Casertano tra le tre persone denunciate per truffa dai carabinieri di Fermo. I militari dell'Arma, infatti, continuano nel loro lavoro teso a smascherare truffatori che bersagliano residenti nel Fermano. In questo caso si tratta di due campani e una laziale.

Nel primo caso, la stazione carabinieri di Fermo ha denunciato un pensionato casertano di 80 anni, autore di una truffa ai danni di un fermano. L'anziano, dopo aver contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un operatore della Mooney Card, è riuscito a farsi dare i codici di accesso al conto on-line ed ha effettuato un bonifico di euro 157 su una Postepay a lui intestata. A Porto San Giorgio (Fermo) denunciata una 41enne residente a Latina che, con il pretesto di vendere online un ricambio per auto ad un sangiorgese, è riuscita a farsi accreditare 140 euro per poi rendersi irreperibile.

A Montegiorgio (Fermo), invece, denunciato un 41enne pregiudicato di Salerno che è riuscito a ingannare un uomo di Monte San Pietrangeli (Fermo), convincendolo a consegnargli 800 euro per stipulare una polizza assicurativa per un'auto per poi, anche in questo caso, svanire nel nulla.



