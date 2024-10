La Belisario di Matelica Cantina dell'anno per Gambero Rosso

Cantina Cooperativa dell'anno 2025 e Tre Bicchieri per il Cambrugiano Ris. 21, assegnati alla Cantina Belisario di Matelica (Macerata).

Un'eccellenza marchigiana nello strategico settore vitivinicolo nazionale e regionale ha conseguito entrambi i premi che saranno riportati all'interno della prestigiosa e riconosciuta guida 'Vini d'Italia 2025' del Gambero Rosso. "Siamo felicissimi e soddisfatti per il riconoscimento. Essere la Cantina Cooperativa dell'anno nella Guida dei Vini D'Italia 2025 significa solo che è stata evidenziata in Belisario una costanza comportamentale, uno stile, un percorso progettuale, un uso della storia per costruire il futuro, anche un modo pacato, umile ma fiero di fare impresa che insieme hanno costruito un successo", le parole di Antonio Centocanti, Presidente della Cantina Belisario di Matelica, durante la cerimonia di consegna dei premi che si è svolta oggi, 13 ottobre a Roma, Teatro Brancaccio, alla presenza, tra gli altri dei curatori della guida del Gambero Rosso Giuseppe Carrus, Gianni Fabrizio e Marco Sabellico.

Da 54 anni "questa azienda lavora per dare motivo di vita ai vigneti dell'Alta Vallesina e per dare dignità ai lavoratori della cantina. E per conseguire questi duplici obiettivi, bisogna produrre vini molto buoni con prezzi giusti, vini che emozionano, vini che si fanno amare", ha concluso Centocanti.

Grazie a questi riconoscimenti, la Cantina Belisario sarà presente a Chicago del 20 e 21 ottobre prossimi e agli eventi Tre Bicchieri© nel mondo organizzati dal Gambero Rosso. "Alla Belisario sappiamo molto bene che l'aspetto più difficile non è il 'fare', ma il 'ripetersi migliorandosi', animati nel ricercare l'oltre, il domani, il desiderio futuro dei consumatori, i loro desideri, anticipandoli o determinandoli ex novo", conclude l'enologo Roberto Potentini, riguardo ai progetti futuri.



