Ia: Calandra, 'Bene ma prima consolidare la telemedicina'

L'intelligenza artificiale, come la sanità digitale, "è uno strumento utile affinchè si possa garantire un servizio, una prestazione di qualità perchè il rapporto uomo macchina non è messo in discussione", è uno strumento in più ma, prima ancora di avviare iniziative dovremo consolidare la telemedicina, di cui si parla da oltre 20 anni e che invece non ha ancora avuto la giusta collocazione e riconoscimento sotto il profilo normativo". Lo ha segnalato Teresa Calandra presidente della Federazione nazionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione (Fno-Tsrm e Pstrp) oggi ad Ancona agli "Stati generali delle professioni della salute" nell'ambito delle iniziative Extra G7 Salute.

Inoltre, afferma "se intelligenza artificiale e sanità digitale non verranno applicate in modo uniforme si potrà creare una ulteriore differenza tra regione e regione, addirittura tra aziende e aziende".

La presidente della Federazione nazionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione punta il dito sulla medicina medicina territoriale e il Dm 77. "Si parla di equipe multiprofessionale, ma si citano solo di due professioni e non si parla di tutte le altre che devono concorrere all'interno del territorio per garantire quei servizi e quelle prestazioni di cui i cittadini hanno bisogno".

"Continuare a ragionare su modelli organizzativi che non prevedano tutte le professioni produrrà uno sviluppo della medicina sul territorio che non sarà coerente con i bisogni di salute e benessere del cittadino" Di qui l'auspico che nel Dm 77 si tenga conto di tutte le professioni e non solo di alcune".





