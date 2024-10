Ai domiciliari viola misura più volte e ytorna in carcere

Era ai domiciliari ma continuava a evadere. La donna, di origine romena, di 44 anni è stata rinchiusa nella Casa Circondariale di Pesaro - Villa Fastiggi.

Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona - Ufficio Esecuzioni Penali. Era domiciliata presso un'abitazione del quartiere Piano San Lazzaro.

La donna, già condannata a un anno e 11 mesi con i benefici di legge, oltre alla multa di 13.875 euro e all'ammenda di 100 euro, era sottoposta alla detenzione domiciliare provvisoria in luogo del differimento della pena, che le è stata revocata e applicata la custodia cautela in carcere. Era stata condannata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, divieto di reingresso nel territorio nazionale, atti persecutori e lesioni personali, commessi ad Ancona nel 2018 e 2021.

Nonostante il beneficio della detenzione domiciliare che le era stato concesso lo ha più volte violato, e nell'ultimo mese era stata denunciata numerose volte dai poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine per evasione. I poliziotti infatti spesso durante i controlli non la trovavano presso il domicilio.

E' stata rintracciata ad Ancona dai poliziotti della Squadra Mobile, presso la sua attuale dimora e associata alla Casa Circondariale di Pesaro - Villa Fastiggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA