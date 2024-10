Soccorso cacciatore per malore su altana a otto metri altezza

Un cacciatore 80enne ha accusato un malore mentre si trovava su un'altana da caccia addossata ad un albero a circa otto metri da terra. E' accaduto in una zona boschiva di Candelara (Pesaro Urbino). Per il soccorso sono entrati in azione le squadre della stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. L'uomo, inizialmente in stato di incoscienza, è stato stabilizzato e imbarellato direttamente sull'altana mentre un'altra squadra, composta da tecnici del Soccorso Alpino e Spelologico Marche e Vigili del Fuoco, allestiva una manovra tecnica di discesa della barella, mediante l'utilizzo di corde.

Il paziente, una volta a terra, è stato trasportato mediante la tecnica della barella portantina" fino all'ambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale.



