Prevenzione da Dengue a Pesaro, estesa la disinfestazione

Si estende il raggio di disinfestazione Dengue a Pesaro: sarà ampliato, entro la notte di martedì 16 ottobre, annuncia il sindaco Andrea Biancani, sempre nella zona mare "come azione preventiva, non essendosi verificati altri casi".

L'ultimo caso di Dengue registrato nel Pesarese rimane quello del 4 ottobre scorso. Nei prossimi giorni verranno definite, assieme ad Aspes, le zone previste dalla nuova disinfestazione.

La ditta incaricata da Aspes proseguirà con l'intervento adulticida e larvicida che verrà posticipato qualora si presentassero condizioni meteorologiche avverse.

"Siamo in contatto costante con l'Azienda sanitaria territoriale che ci ha dato tempestivamente indicazioni sulla modalità di intervento - afferma il sindaco - non ci ha richiesto ulteriori azioni di disinfestazione ma per tranquillizzare i cittadini, senza l'intenzione di generare pericolosi allarmismi, abbiamo deciso di procedere ulteriormente nella zona mare, in un raggio di azione più ampio, così da rasserenare tutti i residenti che abitano nei tratti limitrofi".

Anche a Urbino, l'amministrazione comunale informa che verrà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida delle zanzare, per evitare possibili contagi dal virus Dengue, nella Frazione di Pieve di Cagna per tre notti consecutive da mezzanotte alle 5 tra la prossima notte e quella di martedì 15.

Intanto la conferma del caso di Dengue a Tolentino (Macerata), fa scattare da parte del Comune ulteriori misure di controllo: due ulteriori interventi di disinfestazione adulticida consecutivi nelle giornate 11-12 ottobre 2024, sia su suolo pubblico che privato, nelle medesime aree in precedente interessate; trattamenti larvicidi e di bonifica ambientale; potenziamento della sorveglianza entomologica tramite ovitrappole, anche in accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche; sensibilizzazione della popolazione circa la necessità di proteggersi dalle punture di zanzara tramite l'uso di repellenti e di eliminare i focolai larvali peri-domestici (raccolte d'acqua stagnante vicine alle abitazioni) anche avvalendosi di interventi porta-porta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA