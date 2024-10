Picchia una donna e aggredisce gli agenti, arrestato

Picchia una donna con la quale si trovava in una stanza d'albergo e poi si pone in modo aggressivo e offensivo nei confronti dei poliziotti intervenuti sul posto.

E' accaduto ieri sera in albergo, zona stazione ferroviaria di Ancona, dove una donna aveva chiesto aiuto, gridando da una stanza al terzo piano dove si trovava insieme ad un uomo: la segnalazione alla polizia aveva innescato l'intervento di una Volante e l'arresto del 39enne, pluripregiudicato, per lesioni personali oltre alla denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo è stato associato alle locali camere di sicurezza in attesa di convalida in tribunale.

Quando i poliziotti sono arrivati nella stanza d'albergo, la donna presentava evidenti segni di percosse: lei ha riferito di essere stata picchiata dal 39enne con cui si incontrava saltuariamente. Durante l'intervento degli agenti, soggetto si è rivolto a loro in modo aggressivo ed offensivo. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso e poi dimessa con una prognosi di 21 giorno. Del fatto è stato informato il pubblico ministero di turno e l'uomo è stato arrestato.



