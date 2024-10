Mare in tempesta di Anibaldi recuperato da cineteatro inagibile

Testimonianza del passato, tesoro per un'intera comunità e volano per la promozione di una città. Questo è quello che, per Monte Urano (Fermo), rappresenta il quadro "Mare in tempesta" del pittore, scultore e fotografo monturanese Arnoldo Anibaldi, scomparso nel 2016. L'opera è stata restaurata e, dopo essere stata recuperata, campeggia nell'ufficio del sindaco Andrea Leoni.

"Il recupero dell'opera dello scultore di fama mondiale - fa sapere il Comune - rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio culturale comunale. Questa scultura, dimenticata all'interno del cineteatro Arlecchino, inagibile dal 2016, trova ora una nuova casa nell'ufficio del sindaco, simboleggiando l'importanza della cultura e della memoria storica per l'attuale amministrazione".

L'installazione di "mare in tempesta" è accompagnata da un'altra significativa opera del maestro Anibaldi: lo stemma del comune di Monte Urano, che dal 1998 è esposto sulla facciata del palazzo comunale. "Questo evento - osserva ancora il Comune - non è solo un gesto di recupero, ma anche l'inizio di una serie di iniziative che verranno annunciate in vista delle celebrazioni natalizie, dimostrando l'impegno dell'amministrazione nel riscoprire e valorizzare i talenti locali. Monte Urano si propone di mettere al centro del suo percorso amministrativo l'arte, la musica e la cultura, elementi profondamente radicati nel dna del paese. La riscoperta della storia passata e attuale, insieme ai talenti locali, è un cammino già iniziato e che promette di arricchire la comunità, contribuendo a rafforzare l'identità culturale del territorio".





