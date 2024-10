'L'acqua sul fuoco', libro dei vigili del fuoco a Pane Nostrum

"L'acqua sul fuoco, cuciniamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco", uno strumento utile per tutti coloro che, pentole alla mano, spesso non sanno come evitare alcuni inconvenienti. Il libro è stato presentato a Senigallia (Ancona) dalla direttrice regionale dei vigili del fuoco Marche Cristina D'Angelo, nel contesto della manifestazione "Pane Nostrum, il salone nazionale dei lievitati".

Un'indagine condotta dal Corpo Nazionale ha evidenziato come la maggior parte delle chiamate nelle abitazioni domestiche sia dovuta a pericoli e infortuni accaduti tra i fornelli per il mancato rispetto di alcune regole base di utilizzo degli strumenti e anche per la scarsa conoscenza di come porre rimedio ad alcuni disastri. Da qui l'idea di lanciare un progetto di ampio respiro che coinvolgesse il Corpo dei vigili del fuoco ma che potesse anche diventare uno strumento utile per evitare inconvenienti in cucina sotto il profilo della sicurezza. Ai Vigili è stata richiesta una ricetta di famiglia, di tradizione, di squadra: qualcosa in grado di raccontare la loro storia e il loro coinvolgimento con i colleghi. Ricette che nel libro sono diventate consigli per tutti coloro che, oltre a volerla provare, possono anche raccogliere tanti suggerimenti scritti dal Corpo per fronteggiare le prime difficoltà. La "squadra" è quella che unisce le diverse caserme, ma anche quella che anima una cucina professionale ̀e quella rappresentata dalle famiglie alle quali Vigili e chef hanno voluto rivolgersi e rivolgere la loro esperienza sul campo.

Moderatore d'eccezione il presidente della Confcommercio Marche Giacomo Bramucci; presenti il direttore Confcommercio Massimiliano Polacco, la direttrice Rai Marche Alessandra Menichelli, rappresentanti di altre istituzioni, simpatizzanti dei vigili del fuoco e tanti cittadini. Alla manifestazione era presente anche uno stand, in cui erano rappresentati oggetti passati e attuali in uso nelle caserme dei vigili del fuoco, e un visore per la realtà virtuale in cui i visitatori sono diventati vigili del fuoco seppur per pochi minuti.



