Investito da un'auto mentre pedala vicino a by pass Flaminia

Investito da un'auto mentre pedalava in sella a una bicicletta da passeggio sulla Flaminia nei pressi della diramazione by pass della Palombella ad Ancona.

E' accaduto stamattina. L'uomo, sulla trentina, ferito gravemente, è stato assistito dalla Croce rossa e del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette per tutte le cure del caso. Sul posto, oltre ai sanitari intervenuti con un'ambulanza e l'automedica del 118, anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire la viabilità che ha subito qualche disagio.



