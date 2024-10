Inaugura enoteca pubblica Morro D'alba, patria del vino Lacrima

Taglio del nastro oggi a Morro D'alba (Ancona) per la Nuova Enoteca Pubblica, scrigno della denominazione del Lacrima di Morro d'Alba, vino rosso dagli intensi profumi floreali di rosa e viola di cui la cittadina marchigiana è patria.

In un locale completamente rinnovato, ristrutturato con il finanziamento del Gal Colli Esini, collocato al piano terra della settecentesca Palazzata Comunale e con apertura sul camminamento di ronda - la celebre "Scarpa" - l'enoteca pubblica è stata inaugurata dal sindaco Enrico Ciarimboli, da cittadini e produttori. Sarà un centro di promozione dell'enogastronomia locale e di informazioni per i turisti.

Sarà, soprattutto, la casa del Lacrima, vitigno a bacca rossa anticamente diffuso in tutta l'Italia centro-meridionale e oggi presente soprattutto nella provincia di Ancona, dove dà origine alla denominazione. Salvata dall'estinzione durante gli anni '80, la varietà è stata oggetto di un percorso di valorizzazione intrapreso da alcune cantine del luogo che ne hanno compreso le potenzialità.



