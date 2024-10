Aratro gli cade addosso nel capannone, morto un 81enne

Mentre sistema alcuni attrezzi nel capannone, un aratro da rimorchio per trattore, sistemato in bilico su una parete, gli cade addosso uccidendolo. L'incidente mortale sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio a Morrovalle (Macerata) dove un 81enne è deceduto all'interno del proprio capannone, adiacente all'abitazione in via Lazzarini.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dalla moglie che era andata a cercarlo e che poi ha fatto la segnalazione.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e della Croce Verde, sono intervenuti i carabinieri di Morrovalle per accertare la dinamica dell' incidente avvenuto poco dopo le 16. Nulla da fare per l'81enne già deceduto all'arrivo dei sanitari e dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA