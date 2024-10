A Camerino cinque giovani denunciati per aggressione a coetaneo

Un Servizio ad alta visibilità nel Comune di Camerino è stato eseguito dai carabinieri nei pressi dell'area Sottocorte Village, luogo di ritrovo dei giovani universitari, ove nel mese di settembre scorso un giovane aveva compiuto abusi sessuali nei confronti di una studentessa. Il controllo, come determinato nel corso di un recente Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Macerata. Sono state impiegate sei pattuglie e controllati 18 veicoli e 25 persone, di cui 12 di origine straniera.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno controllato un 19enne residente a Rovigo sorpreso a detenere 1,6 grammi di marjuana e segnalato al Prefetto per uso personale di stupefacenti.

Deferito all'Autorità giudiziaria un 23enne di Varese per guida in stato di ebbrezza alcolica, perché risultano positivo all'esame etilometrico, con un tasso pari a 1,65 grammi per litro: al giovane è stata ritirata la patente ed è stato sequestrato il mezzo.

La Compagnia Carabinieri di Camerino ha denunciato all'Autorità giudiziaria cinque studenti per lesioni personali: avrebbero aggredito un loro coetaneo nella stessa giornata di ieri, provocandogli gravi lesioni personali. Sono stati poi deferiti per concorso in truffa due uomini abruzzesi: nel settembre scorso, un indagato aveva telefonato a un 60enne del posto, simulando di essere un impiegato delle poste e lo aveva indotto a re un bonifico istantaneo di 1.500 euro su una poste-pay, intestata a uno dei denunciati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA