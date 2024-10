Trattore scivola nella vigna, recuperato dai vigili del fuoco

Un trattore con il rimorchio, parcheggiato sulla strada provinciale 43 "Mezzina", è scivolato lungo uno vigna. Al termine della sua corsa è finito sulla provinciale ostruendola completamente. Nessuno era a bordo in quel momento ma per recuperare il mezzo agricolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco Il trattore è stato rimosso con l'ausilio dell'autogru. Nessun problema per la circolazione che è stata deviata sulla vecchia Mezzina. Sul posto sono interventi anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA