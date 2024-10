Schillaci, Ancona e Marche scelte per ospedale eccellente

"L'ospedale migliore d'Italia ed il grande lavoro in corso per l'integrazione tra ospedali e territorio". Sono i due motivi principali, ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci, per cui Ancona è stata scelta come sede del G7 Salute con i ministri della Sanità di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti (Paesi ospiti Albania, Brasile , India, Sud Africa e Arabia Saudita).

Nella conferenza stampa conclusiva dell'evento internazionale il ministro ha affrontato i temi in agenda: l'architettura sanitaria globale, l'invecchiamento sano e attivo con prevenzione e innovazione, l'approccio One Health, con attenzione all'antimicrobico resistenza. "Abbiamo scelto Ancona per parlare di salute perché ricordo che l'Ospedale Universitario della città a Torrette negli ultimi due anni è stato classificato dal Ministero della Salute e da Agenas come miglior ospedale pubblico italiano. - ha spiegato - Parliamo di un'eccellenza nel territorio come ho ribadito ai colleghi stranieri che mi chiedevano perché eravamo venuti in questa bellissima città e in questa bellissima regione. Credo che il potenziamento del territorio sia fondamentale, lo abbiamo visto durante la pandemia. Stiamo lavorando con gli investimenti del Pnrr e so che la Regione Marche è impegnata nel rafforzamento dell'assistenza territoriale. Bisogna sempre pensare a un giusto equilibrio tra ospedali e territorio. E' sufficiente guardare a quanto successo in Italia ultimi dieci anni: sono stati chiusi tanti ospedali, ma la medicina territoriale di fatto non è mai partita".

A margine dell'incontro, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha fatto un bilancio di tre giorni intensi sotto i riflettori internazionali: "E' stata una bellissima occasione vissuta in questi giorni. Ci ha fatto piacere sapere che i riscontri delle delegazioni che hanno partecipato siano stati molto positivi per l'accoglienza riservata. Siamo compiaciuti del fatto che personalità così influenti nel mondo, in particolare nella sanità, si siano trovati ad Ancona per sottolineare l'operato dell'ospedale universitario di Torrette, negli ultimi due anni riconosciuto come migliore ospedale pubblico d'Italia. Non è il merito di un'amministrazione ma di una storia - ha chiosato - di una università, di tanti professionisti che si sono avvicendati consegnando un servizio assolutamente all'avanguardia".



