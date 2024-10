Scherma: nuovo palazzetto per Club Jesi entro 2025

Procedono a Jesi (Ancona) i lavori per il Palascherma "Casa Della Scherma", la struttura che diventerà la nuova casa del Club Scherma Jesi, fucina di campioni tra cui Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Elisa Di Francisca, Stefano Cerioni, Tommaso Marini e Alice Volpi. Il palazzetto, che sorge in via delle Nazioni, dovrebbe essere operativo entro la fine del 2025. Lo fa sapere il comune di Jesi, che ieri pomeriggio è andato in visita al cantiere per verificare l'avanzamento dei lavori, con i consiglieri comunali della Commissione 3 - Lavori Pubblici. In via di completamento la facciata, mentre all'interno si procede con il controsoffitto; nei prossimi giorni si realizzerà il massetto e quindi si procederà con le ultime finiture.

Il progetto è caratterizzato da più corpi di fabbrica aggregati, dai quali si eleva il volume della sala scherma. Le strutture sono state progettate in cemento armato per il corpo spogliatoi e servizi mentre per i corpi della sala scherma e l'atrio è stata prevista una struttura in acciaio, con particolare attenzione al contenimento dei consumi energetici. 17 le pedane, raggruppate in 7 batterie.

Il progetto è stato elaborato sulla base delle indicazioni progettuali e tecniche emerse dal confronto con il Club Scherma, associazione sportiva dilettantistica fondata nel 1947 da Ezio Triccoli e affiliata alla Federazione Italiana Scherma, con un importante numero di tesserati tra esordienti, giovani e giovanissimi, master e atleti di interesse nazionale e olimpico.





