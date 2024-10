Rissa notturna tra giovani, individuati quattro dei partecipanti

Si stringe il cerchio intorno ai protagonisti di una rissa tra giovanissimi avvenuta nelle prime ore di sabato scorso nel centro di Civitanova Marche (Macerata). I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, diretto dal commissario capo Zenobi Riccardo, stanno via via individuando i soggetti che hanno partecipato alla rissa: le indagini si sono concentrate su un gruppo di sei-sette giovanissimi, di cui quattro già identificati. I soggetti individuati sono residenti o dimoranti a Civitanova Marche e, da quanto accertato, alcuni di essi si sarebbero già resi responsabili in passato di episodi analoghi.

I primi accertamenti erano partiti immediatamente subito dopo i fatti, con gli agenti della Volante che avevano già raccolto le prime dichiarazioni testimoniali di persone che avevano assistito ai fatti. Le indagini sono proseguite attraverso una complessa mappatura delle telecamere pubbliche e private, corroborata dalle dichiarazioni dei testimoni, che hanno permesso di stringere il cerchio intorno ai partecipanti dello scontro.

Da quanto ricostruito è emerso che molti dei presenti non avrebbero preso parte alla rissa, mentre i ragazzi individuati, avrebbero preso parte attiva allo scontro brandendo bottiglie di vetro e cinture. Nella mischia nessuno ha riportato gravi lesioni anche grazie al tempestivo intervento della Volante.

Soltanto una delle due ragazze coinvolte ha richiesto l'intervento di personale sanitario a seguito di lesioni riportate nel parapiglia che sarebbe scoppiata per futili motivi.



