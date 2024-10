Nuovo ospedale Pesaro, Schillaci alla firma del contratto

Dopo che nei giorni scorsi il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso sulla procedura di gara, oggi la Regione Marche ha firmato il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario della progettazione di fattibilità tecnica e economica del nuovo Ospedale di Pesaro.

Alla conferenza stampa per la firma ha partecipato anche il ministro della Salute Orazio Schillaci nella sede della Regione Marche a Palazzo Raffaello ad Ancona.

"Non potevo mancare oggi - ha detto Schillaci che è intervenuto per un saluto, dopo la chiusura dei lavori del G7.

Credo che sia importante rinnovare gli ospedali italiani, in modo che siano al passo coi tempi, siano sostenibili, delle strutture più moderne per i pazienti. Abbiamo degli ospedali obsoleti, cercheremo per quanto possibile di rifinanziare l'Art.20 con la Legge Finanziaria, ma intanto credo che questo sia un segnale importante per tutta la Regione. Questo è un progetto che porta un nuovo ospedale a servizio dei cittadini, in sinergia con la sanità territoriale sulla quale noi puntiamo.

Sono certo che i cittadini marchigiani avranno così una sanità ancora migliore".

"Un traguardo importante" ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel sottolineare che "solo dal punto di vista infrastrutturale si tratta di un investimento che supera i 200 milioni di euro, la più grande opera pubblica mai realizzata dalla regione. Ma non si tratta solo di questo, perché la realizzazione di questo nuovo ospedale e tutti gli altri cantieri in essere rappresentano strumenti per garantire prestazioni in maggiore sicurezza, ma anche una più forte competitività di tutto il nostro sistema sanitario".

La nuova struttura prevede 382 posti-letto ampliabili fino a 460 posti in caso di emergenze per una struttura attesa da decenni dai cittadini pesaresi e da tutto il territorio e che sarà realizzata secondo i più moderni standard di efficienza e sicurezza in base ai dettami dell'Architectural Healing - l'Architettura del Benessere.



