Investe per alti interessi ma le resta metà somma, denunciato

Convince una pensionata di 65ennne ad affidargli risparmi per 45mila euro dietro la promessa di un interesse annuo del 40%, ma poi le restituisce solo 21mila euro trasferendo i restanti 24mila in un conto corrente in Belgio.

Dopo la querela della donna, le indagini dei carabinieri della Stazione di hanno denunciato all'Autorità giudiziaria per truffa un 44enne residente a Osimo (Ancona), amministratore di ditta di investimenti finanziari. Si tratta di uno dei servizi preventivi attuati dai Comandi dipendenti dalla Compagnia di Macerata.

L'indagato avrebbe convinto la vittima ad investire 45mila euro in un periodo di due anni, promettendole un interesse annuo del 40%. Accortasi dalla truffa, la donna ha richiesto la restituzione del capitale investito ma le sono stati restituiti meno della metà mentre il resto del denaro sarebbe stato trasferito dall'uomo su un conto corrente in Belgio. Per questo la donna aveva sporto querela.



