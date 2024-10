Insediato il consiglio provinciale Ascoli Piceno

"In questi anni da presidente si è rafforzata la convinzione di quanto sia importante il ruolo della Provincia nella vita della comunità locale. In tale prospettiva mi auguro che la Legge Delrio possa essere superata ridando dignità istituzionale e risorse ad un Ente indispensabile punto di raccordo tra Comuni, Regione e Governo centrale". E' quanto ha detto ieri pomeriggio il presidente della Provincia di Ascoli Piceno Sergio Loggi in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio provinciale. Sono stati eletti Barbara Pennacchietti, Massimo Romani, Pasqualino Piunti, Manuela Di Micco, Gino Micozzi, Alessandro Rocchi, Antonio Riccio, Germana Gagliardi e Daniele Tonelli cifra ponderata 4668.

Vice presidente della Provincia è stato nominato Alessandro Rocchi con incarico a sovraintendere alle materie Bilancio e Programmazione Economica conferendo le seguenti deleghe: Serena Silvestri, Personale, Aree Interne, Ricostruzione, Edilizia Scolastica, Pnrr; Daniele Tonelli, Viabilità e Ambiente; Germana Gagliardi, Patrimonio, Urbanistica, Rete Scolastica, Pari Opportunità; Antonio Riccio: Trasporti e Mobilità Sostenibile, Caccia, Polizia Provinciale, Protezione Civile.

Il Presidente Loggi ha manifestato "la volontà di mantenere un dialogo aperto e proficuo con tutte le componenti presenti in Consiglio per collaborare insieme al conseguimento di nuovi traguardi di progresso civile, economico e sociale per la nostra Provincia". "Penso - ha detto - agli investimenti da completare, realizzare o programmare nella viabilità, nell'edilizia scolastica e alle numerose progettualità di diversa competenza.

Tutto ciò impiegando con la massima efficienza ed efficacia le tante risorse disponibili dai fondi ministeriali, al Pnrr, ai Patti territoriali, alle ordinanze speciali del sisma fino alle risorse proprie dell'Ente".



