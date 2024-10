Furti moto e altri reati, avviso orale questore ad un giovane

Il questore di Ancona, su istruttoria dei poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, ha ammonito con avviso orale un ragazzo appena maggiorenne, più volte denunciato, anche per reati commessi quando era minorenne.

Qualche giorno fa, dopo un'accurata indagine, era stato denunciato perché ritenuto responsabile del furto di numerosi motocicli in diversi Comuni della provincia. Per il giovane, noto alla polizia anche per l'assidua frequentazione con pregiudicati, vista la sua "significativa crescita criminale e il fatto che non abbia smesso di commettere reati" è scattato l'avviso orale del questore: l'invito è a cambiare condotta di vita perché, nel caso continuerà a reiterare condotte illecite, gli verrà applicata una misura di prevenzione più grave e restrittiva.

Polizia attiva ieri in servizi di controllo straordinario del territorio nel corso dei quali sono state denunciate atre persone: un 23enne bengalese è stato sorpreso dagli agenti in Corso Carlo Alberto, con dieci grammi di stupefacente. In piazza Ugo Bassi, un 55enne tusinino, era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto: è stato accompagnato in Questura e denunciato per la violazione dell'art. 10 bis del Testo unico sull'immigrazione. Infine un 21enne italiano, alla vista dei poliziotti, ha gettato dal finestrino dell'auto un involucro di plastica contenente due grammi di cannabis. Lo stupefacente stato sequestrato: al giovane, denunciato, è stata ritirata la patente di guida.



