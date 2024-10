Concluso G7 Salute Ancona, riaperte le zone rosse

Il summit dei ministri della salute dei 'Sette Grandi' ad Ancona si è concluso oggi senza incidenti o criticità. Anche le manifestazioni di protesta degli attivisti di NoG7-Notonmybody, preventivamente autorizzate, si sono svolte pacificamente. Il piano messo a punto dal questore, Cesare Capocasa, che in accordo con la Prefettura e l'Amministrazione comunale ha circoscritto le zone considerate critiche della città con chiusure rigide e checkpoint, ha funzionato.

Nonostante qualche disagio per i residenti, a causa della chiusura ieri di alcune attività commerciali, in concomitanza con il concerto offerto alle delegazioni ospiti al Teatro delle Muse, complessivamente la città ha vissuto la tre giorni del G7 Salute prendendo atto delle necessarie misure di sicurezza messe a punto. E adeguandosi. Del resto il battage dell'Amministrazione comunale e della Questura, nei giorni precedenti il summit internazionale, per informare i cittadini circa le limitazioni, è stata pressante. Con informazione anche casa per casa nelle zone dove le chiusure in alcuni momenti sono state totali.

"Devo ringraziare i cittadini - ha detto all'ANSA il sindaco Daniele Silvetti - hanno dato dimostrazione d'aver colto la grande opportunità che il G7 Salute ha offerto alla città. Un ringraziamento speciale va sicuramente agli operatori delle forze dell'ordine, il prefetto, il questore e l'ammiraglio, che hanno garantito la totale sicurezza dei lavori. Non era facile - ammette - è stata la prima volta di Ancona che con il porto poteva essere vulnerabile".

Numerose le forze in campo, mobilitati polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera, ma anche Protezione civile, polizia locale - il cui contributo oltreché di uomini e donne è stato importante per la disponibilità della control room dotata di centinaia di occhi sulla città - che hanno presidiato le zone sensibili vicine al luogo del vertice che si è svolto alla Mole vanvitelliana. Le delegazioni straniere, stando ai commenti raccolti hanno apprezzato la città che con il suo porto si affaccia sull'Adriatico.



