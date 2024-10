Cisl Marche: 'Priorità taglio cuneo e sostegno a famiglie'

"L'approvazione della legge di bilancio sarà un momento delicato, le limitate risorse disponibili andranno impiegate scegliendo le priorità che per noi sono taglio al cuneo contributivo e fiscale, detassazione dei risultati della contrattazione, sostegno alle famiglie, piattaforma sulle pensioni, rinnovo dei contratti del pubblico impiego". E' quanto ha detto il segretario generale di Cisl Marche, Marco Ferracuti intervendo al Consiglio generale secondo il quale "le risorse vanno trovate con il contrasto all'evasione fiscale, contributo di solidarietà sulle multinazionali, tassa sui grandi patrimoni, spending review, innalzamento tassazione su rendite finanziarie e immobiliari". Al leader della Cisl Marche ha fatto eco la segretaria generale aggiunta della Cisl nazionale, Daniela Fumarola: "Bisogna uscire dagli steccati ideologici del conflitto fine a se stesso e recuperare il tempo perso in tanti anni di muro contro muro che hanno bloccato competitività, investimenti, retribuzioni, sostenibilità e responsabilità sociale. L'orizzonte verso il quale muoversi - ha sottolineato - è quello indicato anche da Mario Draghi nel suo Rapporto sulla competitività dell'Unione europea: un contratto sociale su obiettivi e riforme tra istituzioni, imprese e sindacati per qualificare e dare nuovo protagonismo al lavoro».

Venendo alle Marche Ferracuti chiede una "revisione del modello marchigiano di sviluppo" perchè - ha sottolineato "mostra i suoi limiti. S siamo una regione in transizione, siamo retrocessi in Europa per una serie di indicatori economici e sociali. Aumentano i rapporti di lavoro ma diminuiscono le ore lavorate, dietro questa divaricazione si nasconde la precarietà". Per questo serve "una visione di medio e lungo periodo". E sulla sanità spiega c'è bisogno di "razionalizzazione della rete ospedaliera, potenziamento delle cure domiciliari, qualità e costi delle strutture sociosanitarie residenziali e diurne per persone fragili, mobilità passiva e tempi di attesa". In questo quadro "Il bilancio 2025 - ha sottolineato il leader della Cisl - rappresenta il vero banco di prova. Dobbiamo lavorare tutti insieme, riaccendere la speranza sul futuro e la Cisl è tra le poche realtà che cercano coraggiosamente di farlo".

Durante i lavori sono stati eletti due nuovi componenti della segreteria regionale della Cisl Marche, Selena Soleggiati e Leonardo Bartolucci che vanno a completare la squadra di Marco Ferracuti, insieme a Luca Tassi e Luca Talevi.

L'incontro di oggi si è svolto negli spazi del Villaggio delle Ginestre, struttura assistenziale diretta da suor Barbara Brunalli che assiste una cinquantina di donne fragili. Una location nel solco di una tradizione che vede Cisl Marche sensibile ed impegnata a dare voce a strutture di grande rilievo sociale (La Lega del Filo d'Oro, la Comunità di Capodarco tra le altre) abbinata alla pausa caffè curata da Frolla Microbiscottificio , una cooperativa sociale che si occupa di inserimento lavorativo di giovani disabili.

Il congresso della Cisl Marche prossimo maggio si svolgerà alla Mole di Ancona è stato annunciato.



