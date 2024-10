Ali Marche dice 'no ad altri tagli al comparto dei Comuni'

"Ulteriori tagli al comparto dei Comuni o richieste di contributo alla finanza pubblica: diciamo 'no grazie, abbiamo già dato". Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto (Macerata) e presidente di Ali (Autonomie locali italiane) Marche, critica lo schema di decreto su cui sta lavorando il Governo "che prevede un aumento della contribuzione da parte dei Comuni italiani alla finanza pubblica".

"Oggi un ulteriore contributo chiesto agli Enti locali per il risanamento dei conti pubblici diventerebbe veramente difficile da sostenere - incalza Gentili -. L'ipotesi di ulteriori tagli, se attuati, comporterebbe una riduzione delle risorse disponibili per la spesa sul sociale e sui servizi essenziali ai cittadini e potrebbe mettere in crisi i Comuni già indeboliti da precedenti decurtazioni e dagli aumenti dei costi energetici e dei materiali".

Ali Marche "chiede massima attenzione al Governo perché non si può compromettere la sostenibilità dei Comuni e chiede anche ai Parlamentari marchigiani l'impegno in sede di Commissione Bilancio di Camera e Senato per evitare ulteriori sacrifici al comparto degli Enti locali".



