Un fondo fotografico di Corrado Corradi donato a Jesi

La famiglia di Corrado Corradi, pittore e artista originario di Cupramontana (Ancona), ha donato alla Biblioteca Planettiana di Jesi un ricco fondo di lastre fotografiche che documentano luoghi e stili di vita delle Marche e in Italia, negli anni a cavallo delle due guerre mondiali.

Si tratta di 777 lastre di vetro con immagini stereoscopiche, raffiguranti in larga parte vedute di Jesi e le sue ville, della Gola della Rossa e di Frasassi, e varie scene di caccia e pesca, ed inoltre altre 134 lastre di vari soggetti e dimensioni. Tra le immagini, anche alcune di Cettigne in Montenegro nel 1941, dove l'artista si trovava durante la seconda guerra mondiale in quanto appartenente al 93° Reggimento fanteria "Messina".

Artista sensibile e raffinato (1894-1963), Corradi fu autore di varie opere tra cui "Gli ultimi giorni di Pergolesi", ma tra i suoi lavori più noti c'è "La madonna della Sanità Militare", dipinta nel 1941 per il 445° Ospedale da Campo della Divisione "Venezia", la Madonna della Sanità Militare, venerata da migliaia di soldati italiani presenti in Albania e nel Montenegro. Non era un fotografo di professione ma un grande appassionato, attento alla bellezza della composizione. Le sue foto, per la maggior parte risalenti agli anni 1920-1940, sono state conservate prima dal fratello Stefano, poi dalla nipote Marina che ha riordinato le lastre e le ha donate al Comune di Jesi.

Il fondo va ad integrare le raccolte fotografiche già conservate dalla biblioteca Planettiana, e in larga parte consultabili su dvd grazie al lavoro fatto dal Circolo Culturale Jesino Massimo Ferretti. Anche il fondo Corradi sarà catalogato e digitalizzato.

Le lastre fotografiche saranno presentate il 12 ottobre ore 17.30 nella sala conferenze di Palazzo Angeloni (attuale sede della scuola Borsellino) alla presenza della donatrice, Marina Corradi, e i soci del Circolo Culturale Jesino Massimo Ferretti.





