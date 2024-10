Terrazze di Portonovo riqualificate a spese della Indigo

"Ripristinare un habitat compromesso a spese della produzione di Indigo films migliorando sia sotto l'aspetto ambientale che per la fruizione delle persone un'area che diversamente necessitava dell'impegno di fondi pubblici". Per questo è stato concesso il nulla osta per autorizzare l'intervento. Il concetto, dopo giorni di polemiche per il taglio di alcuni arbusti e la realizzazione di un campo da tennis (che sarà poi smontato) nell'area delle Terrazze di Portonovo , è stato ribadito oggi, nel corso di una conferenza stampa a Portono, dal presidente Parco del Conero, Luigi Conte, dal Direttore Marco Zannini, dal vicepresidente Riccardo Picciafuoco e dal consigliere Giacomo Circelli. A rafforzare le intenzioni e gli impegni assunti è intervenuto, in videocollegamento, anche Nicola Giuliano, Ceo della Indigo Films, che a Portonovo girerà alcune riprese del film "Il Maestro" dal 22 al 31 ottobre.

"Il nostro location manager - ha spiegato il Ceo della Indingo - ha individuato quest'area come interessante per girare alcune scene e l'ha proposta al regista che, dopo i sopralluoghi, ha convenuto circa l'interesse. Per questo ci siamo rivolti alle autorità preposte per poter fruire dell'area nel rispetto delle regole vigenti accettando tutte le prescrizioni indicate. Il ripristino inizierà appena dopo la fine delle riprese, rispettando le direttive comunali". "Non si tratta di un'eccezione - ha aggiunto - è il nostro approccio etico al lavoro che è coerente con la nostra attenzione al rispetto dell'ambiente.

"Dopo la fine delle riprese del film e il ripristino dell'area nel rispetto delle prescrizioni indicate, l'habitat dell'area interessata - è stato assicurato dal vertice dell'ente Parco - sarà sicuramente migliorato: a lecci secchi con chiari segni di sofferenza sulle chiome verranno sostituiti alberi che invece garantiranno frescura e umidità tutelando la biodiversità e ripristinando l'habitat", hanno assicurato i vertici del parco mostrando anche immagini foto-video dell'area prima dell'intervento, degli alberi e dei polloni seccaginosi soggetti a taglio, della situazione dei giochi per i bambini da sostituire, della staccionata in legno che verrà rifatta e della cartellonistica nella quale verrà spiegato che si è proceduto al ripristino di un habitat degradato nel rispetto di una normativa comunitaria che prevede che entro il 2030 il 30% degli habitat siano in buone condizioni.

"Avremmo fatto probabilmente meglio a trasmettere ai cittadini l'opportunità di poter effettuare il taglio selettivo delle piante e la riqualificazione complessiva dell'area - ha ammesso Conte - prima che fosse effettuato l'intervento per allestire il set così che non passasse come una forzatura ma come una reale opportunità per il territorio, il tutto sempre nel rispetto delle regole e non in deroga alle stesse come qualcuno ha erroneamente pensato".



